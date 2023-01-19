Не боятся наказания. В России создают новое пространство для критики Путина, - ISW

В российском провоенном сообществе создают пространство для критики диктатора Владимира Путина, не боясь наказания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"В РФ открывают новый сектор, где определенные фигуры могут критиковать Путина и самые высокие эшелоны власти без какого-либо видимого возмездия", - отметили аналитики.

В отчете ISW привели пример, как военный преступник Игорь Гиркин резко намекнул, что поддерживает отстранение главы Кремля от должности.

В свою очередь основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин все более жестко критикует приказы Минобороны России, а также высокопоставленных должностных лиц, которые, как он выразился, "должны развиваться, а не причесывать всех под свои смешные правила, принципы и прихоти".

"Заявление Пригожина было последним из нескольких, направленных на подрыв доверия к министерству обороны и продвижению Пригожина как лицо российской "СВО", - указывают специалисты.

Кроме этого, "Повар Путина" прямо "атаковал" Кремль, назвав работающих там "предателями, которые хотят, чтобы РФ проиграла войну".

"Путин решил в течение длительного времени не подвергать цензуре эти высказывания", - подытожили в Институт изучения войны.

Ключевые выводы ISW: