Не боятся наказания. В России создают новое пространство для критики Путина, - ISW
В российском провоенном сообществе создают пространство для критики диктатора Владимира Путина, не боясь наказания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"В РФ открывают новый сектор, где определенные фигуры могут критиковать Путина и самые высокие эшелоны власти без какого-либо видимого возмездия", - отметили аналитики.
В отчете ISW привели пример, как военный преступник Игорь Гиркин резко намекнул, что поддерживает отстранение главы Кремля от должности.
В свою очередь основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин все более жестко критикует приказы Минобороны России, а также высокопоставленных должностных лиц, которые, как он выразился, "должны развиваться, а не причесывать всех под свои смешные правила, принципы и прихоти".
"Заявление Пригожина было последним из нескольких, направленных на подрыв доверия к министерству обороны и продвижению Пригожина как лицо российской "СВО", - указывают специалисты.
Кроме этого, "Повар Путина" прямо "атаковал" Кремль, назвав работающих там "предателями, которые хотят, чтобы РФ проиграла войну".
"Путин решил в течение длительного времени не подвергать цензуре эти высказывания", - подытожили в Институт изучения войны.
Ключевые выводы ISW:
- Речь Путина в память о блокаде Ленинграда продолжила иллюстрировать, что он остается неуверенным в своей способности существенно формировать российское информационное пространство.
- Речь Путина, вероятно, является частью большей информационной попытки завернуть "СВО" в общие российские национальные мифы о "Великой Отечественной войне" (Второй мировой войне), чтобы увеличить поддержку в России длительной войны и мобилизации.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров ужеточил эти усилия, откровенно и бессмысленно заявив, что Украина и Запад продолжают геноцид русского народа.
- Путин продолжает усилия по восстановлению оборонно-промышленной базы России для поддержания длительной войны в Украине.
- Путин и Лавров продолжают отрицать украинский суверенитет и категорически отказываются от прямых переговоров с Украиной.
- Пригожин становится все смелее в своих словесных атаках на Минобороны (МО) России и Кремль.
- Российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции вблизи Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка.
- Минобороны РФ продолжает пытаться приуменьшить роль ЧВК "Вагнер" в заявленных тактических наступлениях в районе Соледара.
- Украинские официальные лица отметили, что российские войска сосредоточены в Запорожской области, возможно, для проведения больших оборонительных или наступательных усилий.
- Российские вооруженные силы все чаще используют зажигательные боеприпасы для ударов на юге Украины, которые в противном случае кажутся обычными, и подтверждают недавнюю оценку ISW о том, что российские вооруженные силы, вероятно, столкнутся с нехваткой обычных артиллерийских снарядов.
- Украинские и российские источники продолжали указывать, что российские власти, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации.
Напомним, 11 января Минобороны РФ назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Позже в Институте изучения войны отмечали, что такое назначение является частично политическим решением. Таким образом Путин хочет ослабить власть силовиков, лидером которых был Сергей Суровикин.
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