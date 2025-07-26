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Боятся пьяной десантуры? Российский город-миллионник решил отключить все фонтаны

Россия, Суббота 26 июля 2025 21:30
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Боятся пьяной десантуры? Российский город-миллионник решил отключить все фонтаны Иллюстративное фото: фонтаны в Ростове отключат как раз на советский "день ВДВ" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Ростове-на-Дону местные власти приняли решение отключить и высушить все фонтаны в дни сакральных российских военных праздников - дня военно-морского флота (27 июля) и дня воздушно-десантных войск (2 августа).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание"Новая газета".

Отмечается, что планы отключения фонтанов подтвердил департамент мэрии Ростова. Большинство фонтанов будут работать в промежутках между 27 июля и 2 августа кроме крупнейшего ростовского фонтана "Атланты" - его россияне выключат окончательно.

"Традиционно в День ВДВ отставные военные и дембеля, которые отслужили срочную службу в этом роде войск, по всей стране устраивают купание в фонтанах и демонстрацию флага десанта. В этот день нередко случаются драки с участием людей в форме ВДВ", - напомнило российское издание.

Отметим, недавно в России внезапно отменили главный военно-морской парад страны, который обычно проводится в Санкт-Петербурге 27 июля. Никакой причины отмены парада в правительстве РФ не озвучивали.

Причиной отмены всех мероприятий военной направленности может стать страх российского правительства перед тем, что россияне увидят реальные масштабы потерь. Так, с 24 февраля 2022 года только живой силы было потеряно более одного миллиона единиц. В частности, за сутки 25 июля россияне потеряли 1080 единиц личного состава.

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