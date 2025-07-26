Боятся пьяной десантуры? Российский город-миллионник решил отключить все фонтаны

Иллюстративное фото: фонтаны в Ростове отключат как раз на советский "день ВДВ" (Getty Images)

В Ростове-на-Дону местные власти приняли решение отключить и высушить все фонтаны в дни сакральных российских военных праздников - дня военно-морского флота (27 июля) и дня воздушно-десантных войск (2 августа).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание"Новая газета".

Отмечается, что планы отключения фонтанов подтвердил департамент мэрии Ростова. Большинство фонтанов будут работать в промежутках между 27 июля и 2 августа кроме крупнейшего ростовского фонтана "Атланты" - его россияне выключат окончательно. "Традиционно в День ВДВ отставные военные и дембеля, которые отслужили срочную службу в этом роде войск, по всей стране устраивают купание в фонтанах и демонстрацию флага десанта. В этот день нередко случаются драки с участием людей в форме ВДВ", - напомнило российское издание.