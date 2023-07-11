Боятся наступления ВСУ? Коллаборанты готовятся к эвакуации из Луганской области, - ЦНС

Коллаборанты и приспешники оккупантов разрабатывают план эвакуации из Луганской области. Они боятся деоккупации региона Силами обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"В контексте наступательной операции Сил обороны Украины ячейка коллаборационистов на временно оккупированной территории Луганской области стремится получить гарантии безопасности от высшего политического руководства РФ в случае освобождения региона от российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о том, что Кремль намерен создать условия для эвакуации на территорию РФ и дальнейшей интеграции в российскую общественно-политическую жизнь небольшой группы коллаборантов из Луганской области.

Россия хочет привлечь коллаборантов в провластную политическую партию Кремля

ЦНС сообщил, что с этой целью запланировано привлечь ориентировочно от 10 до 15 человек, работающих в местной оккупационной администрации к членству во всероссийской политической партии "Единая Россия" и выдать соответствующие партийные билеты.

Эвакуация россиян с оккупированных территорий

Еще в мае сообщалось, что россияне готовятся к возможной будущей эвакуации с временно оккупированных территорий Запорожской области.

Также российские захватчики уже разработали план эвакуации коллаборантов из оккупированного Мариуполя в Донецкой области.