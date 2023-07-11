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Боятся наступления ВСУ? Коллаборанты готовятся к эвакуации из Луганской области, - ЦНС

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Луганская область, Вторник 11 июля 2023 18:51
Боятся наступления ВСУ? Коллаборанты готовятся к эвакуации из Луганской области, - ЦНС Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Коллаборанты и приспешники оккупантов разрабатывают план эвакуации из Луганской области. Они боятся деоккупации региона Силами обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В контексте наступательной операции Сил обороны Украины ячейка коллаборационистов на временно оккупированной территории Луганской области стремится получить гарантии безопасности от высшего политического руководства РФ в случае освобождения региона от российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о том, что Кремль намерен создать условия для эвакуации на территорию РФ и дальнейшей интеграции в российскую общественно-политическую жизнь небольшой группы коллаборантов из Луганской области.

Россия хочет привлечь коллаборантов в провластную политическую партию Кремля

ЦНС сообщил, что с этой целью запланировано привлечь ориентировочно от 10 до 15 человек, работающих в местной оккупационной администрации к членству во всероссийской политической партии "Единая Россия" и выдать соответствующие партийные билеты.

Эвакуация россиян с оккупированных территорий

Еще в мае сообщалось, что россияне готовятся к возможной будущей эвакуации с временно оккупированных территорий Запорожской области.

Также российские захватчики уже разработали план эвакуации коллаборантов из оккупированного Мариуполя в Донецкой области.

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