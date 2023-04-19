Боятся контрнаступления. Оккупанты в Энергодаре массово проверяют местных, - мэр

Мэр предупредил жителей города, что нужно быть осторожными, поскольку оккупанты заметно засуетились в ожидании контрнаступления украинской армии. Россияне начинают чаще устраивать проверки на улицах, ходят по квартирам.

"Особый интерес у них вызывают люди с украинскими паспортами. А поскольку таких в Энергодаре все же большинство, то и проверки иногда носят массовый характер", - отметил Орлов.

По его словам, оккупанты нередко проверяют телефоны, ища украинские каналы, патриотические фотографии, требуют показывать соцсети и переписку.

Кроме того, в телефонах местных жителей россияне ищут приложения украинских банков, поскольку гривну они объявили "иностранной валютой". Такие рейды часто производят на базарах.

"Напряжение среди оккупантов и коллаборантов будет все больше расти. Обратный отсчет к деоккупации Энергодара начался, и рашистам это хорошо известно. Зверь, которого загоняют в тупик, может стать более агрессивным", - предупредил мэр.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты готовятся к депортации детей из Энергодара.

Кроме того, россияне разграбили школы во временно оккупированном Энергодаре.

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