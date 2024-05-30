Боятся эскалации. В Ватикане против ударов Украины по России западным оружием

Удары по России

Отметим, одним из условий передачи Украине дальнобойного оружия от западных союзников было то, что украинские защитники не будут применять его для ударов по России.

Сейчас же ситуация начинает меняться. Ряд стран Запада объявили о том, что они разрешают Украине применять свое вооружение для ударов по территории России.

В частности, о необходимости разрешить Украине бить по военным базам России заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

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