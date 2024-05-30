Боятся эскалации. В Ватикане против ударов Украины по России западным оружием

В Ватикане считают, что разрешение для Украины на удары по России западным оружием может привести к "неконтролируемой эскалации".
Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
"Я думаю, что такая возможность (ударов по России западным оружием - ред.) должна беспокоить всех, кому небезразлична судьба нашего мира. Это может повлечь за собой эскалацию, которую уже никто не сможет контролировать", - заявил Паролин.
При этом он напомнил, что Ватикан работает на гуманитарном уровне. Сейчас главный фокус - на возвращении украинских детей из России. По его мнению, "другого пути нет".
Отметим, одним из условий передачи Украине дальнобойного оружия от западных союзников было то, что украинские защитники не будут применять его для ударов по России.
Сейчас же ситуация начинает меняться. Ряд стран Запада объявили о том, что они разрешают Украине применять свое вооружение для ударов по территории России.
В частности, о необходимости разрешить Украине бить по военным базам России заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.
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