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В боях за Украину погиб доброволец из Австралии

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Среда 28 декабря 2022 10:16
В боях за Украину погиб доброволец из Австралии Фото: в боях за Украину погиб доброволец из Австралии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине, сражаясь против оккупантов, погиб доброволец из Австралии Сейдж О'Доннелл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сейдж О'Доннелл "погиб в бою, защищая свободу украинского народа", - говорится в заявлении его матери, опубликованном Министерством иностранных дел Австралии.

"Друзья и семья очень любили Сейджа. Нам будет очень не хватать его юмора, доброго сердца, ценностей и смеха. Мы опустошены недавней потерей Сейджа", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в сообщении не указано, где именно погиб австралиец.

МИД Австралии заверяет, что оказывает консульскую помощь семье бойца.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погибли пять граждан Грузии, добровольно вставшие на защиту Украины. Трагедия произошла 3 декабря.

Также ранее мы сообщали, что в Украине погиб гражданин Японии, также присоединившийся к рядам ВСУ.

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