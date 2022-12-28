В боях за Украину погиб доброволец из Австралии

В Украине, сражаясь против оккупантов, погиб доброволец из Австралии Сейдж О'Доннелл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сейдж О'Доннелл "погиб в бою, защищая свободу украинского народа", - говорится в заявлении его матери, опубликованном Министерством иностранных дел Австралии.

"Друзья и семья очень любили Сейджа. Нам будет очень не хватать его юмора, доброго сердца, ценностей и смеха. Мы опустошены недавней потерей Сейджа", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в сообщении не указано, где именно погиб австралиец.

МИД Австралии заверяет, что оказывает консульскую помощь семье бойца.