В боях за Украину погиб доброволец из Австралии
В Украине, сражаясь против оккупантов, погиб доброволец из Австралии Сейдж О'Доннелл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сейдж О'Доннелл "погиб в бою, защищая свободу украинского народа", - говорится в заявлении его матери, опубликованном Министерством иностранных дел Австралии.
"Друзья и семья очень любили Сейджа. Нам будет очень не хватать его юмора, доброго сердца, ценностей и смеха. Мы опустошены недавней потерей Сейджа", - говорится в заявлении.
Стоит отметить, что в сообщении не указано, где именно погиб австралиец.
МИД Австралии заверяет, что оказывает консульскую помощь семье бойца.
Напомним, ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погибли пять граждан Грузии, добровольно вставшие на защиту Украины. Трагедия произошла 3 декабря.
Также ранее мы сообщали, что в Украине погиб гражданин Японии, также присоединившийся к рядам ВСУ.
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