У боях за Україну загинув доброволець із Австралії
В Україні, борючись проти окупантів, загинув доброволець із Австралії Сейдж О'Доннелл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Сейдж О'Доннелл "загинув у бою, захищаючи свободу українського народу", - йдеться у заяві його матері, опублікованій Міністерством закордонних справ Австралії.
"Друзі та сім'я дуже любили Сейджа. Нам дуже не вистачатиме його гумору, доброго серця, цінностей і сміху. Ми спустошені нещодавньою втратою Сейджа", - йдеться у заяві.
Варто зазначити, що у повідомленні не зазначено, де саме загинув австралієць.
МЗС Австралії запевняє, що надає консульську допомогу сім'ї бійця.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинули п'ять громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. Трагедія сталася 3 грудня.
Також раніше ми повідомляли, що в Україні загинув громадянин Японії, який також приєднався до лав ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.