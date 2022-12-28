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У боях за Україну загинув доброволець із Австралії

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Середа 28 грудня 2022 10:16
У боях за Україну загинув доброволець із Австралії Фото: у боях за Україну загинув доброволець із Австралії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні, борючись проти окупантів, загинув доброволець із Австралії Сейдж О'Доннелл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сейдж О'Доннелл "загинув у бою, захищаючи свободу українського народу", - йдеться у заяві його матері, опублікованій Міністерством закордонних справ Австралії.

"Друзі та сім'я дуже любили Сейджа. Нам дуже не вистачатиме його гумору, доброго серця, цінностей і сміху. Ми спустошені нещодавньою втратою Сейджа", - йдеться у заяві.

Варто зазначити, що у повідомленні не зазначено, де саме загинув австралієць.

МЗС Австралії запевняє, що надає консульську допомогу сім'ї бійця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинули п'ять громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. Трагедія сталася 3 грудня.

Також раніше ми повідомляли, що в Україні загинув громадянин Японії, який також приєднався до лав ЗСУ.

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