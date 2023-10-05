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В боях в районе Бахмута за день ВСУ уничтожили 6 танков оккупантов (видео)

Фото: в боях в районе Бахмута за день ВСУ уничтожили 6 танков РФ (иллюстрация/t me suspilnechernihiv)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные за день уничтожили сразу шесть российских танков на Бахмутском направлении. Два из них - "хваленные" Т-90 "Прорыв".

Видео уничтожения танков врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"За один день уничтожили 6 танков россиян на Бахмутском направлении", – рассказал он.

По словам Сырского, ВСУ "отминусовали" три танка Т-72, один Т-80, два Т-90.

"Также САУ 2С1 и одну БМП", - добавил генерал.

Российские танки "Прорыв" в Украине

Отметим, что ВСУ не впервые уничтожают или подбивают российские танки "Прорыв" на фронте. Военное командование оккупантов ими очень гордится. Известно, что Т-90М является модернизацией боевого танка Т-90. Для вторжения в Украину РФ использовала около 20 танков Т-90М.

При этом, ранее ВСУ уничтожили такой танк с помощью гранаты, еще один был утилизирован дроном в районе Соледара Донецкой области, также еще одну единицу ранее уничтожили и на Купянско-Лиманском направлении.

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БахмутВооруженные силы Украины