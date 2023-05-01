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В боях за Бахмут погиб доброволец из США

Фото: в боях за Украину погиб доброволец из США (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

В боях за оборону города Бахмут погиб доброволец из Соединенных Штатов Америки Купер "Харрис" Эндрюс.

Об этом написал журналист Джейк Ханрахан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Мужчине было 26 лет. Ранее он служил в морской пехоте США и был активистом. Американский журналист рассказал, что он и его община не знали, что Купер был под Бахмутом. И такое трагическое известие стало для них шоком.

"Он был членом Иностранного легиона, а позже Комитета сопротивления. Он попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных. Соболезнования от всех нас выражаем его семье и друзьям", - отметил Ханрахан.

Ранее мы сообщали, что в боях под Бахмутом погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.

Напомним, в боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник из Франции Кевина Д, который был добровольцем.

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БахмутзагинувВойна России против Украины