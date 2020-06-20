Бій Усика проти Чісори можуть перенести на жовтень

Боксерський поєдинок українця Олександра Усика проти британського супертяжа Дерека Чісори може відбутися в жовтні. Поєдинок був раніше перенесений через пандемії коронавіруса.

Про це каналу iFL TV повідомив британський промоутер Едді Хирн.

За його словами Усик є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким володіє інший британець Ентоні Джошуа. Тому поєдинок Энтонни Джошуа з Тайсоном Ф'юрі може бути за чемпіонський титул.

"Існує питання Усика, який, ймовірно, буде битися з Чісорою у жовтні. Це обов'язковий претендент на бій з Ентоні Джошуа, і ми можемо опинитися в ситуації, коли бій між Джошуа і Ф'юрі буде не за звання абсолютного чемпіона", - сказав Хирн.

Нагадаємо, поєдинок Усика і Чісори повинен був відбутися 23 травня в Лондоні, однак був перенесений через пандемії. Зараз точної дати і місця проведення поки немає.

Раніше РБК-Україна писало, що бій Усика і Чісори можуть перенести з Великобританії, серед ймовірних місць називалася Саудівська Аравія.

Зазначимо, цей поєдинок повинен стати для українця другим у суперважкій вазі, у минулому році Усик провів дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазза Візерспуна, якого переміг у сьомому раунді.

Також повідомлялося, що президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель заявив, що Ентоні Джошуа повинен буде провести обов'язковий захист титулу з Вусиком до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі в 2021 році.