Ботсвана подписала коммюнике саммита мира, а ЕС расширил санкции против Беларуси: новости за 5 августа

Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций в отношении 28 человек за их роль в продолжающихся репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси. А Ботсвана подписала коммюнике саммита мира.
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 5 августа, – в материале РБК-Украина .
Как сообщили в украинской разведке, данные космической разведки свидетельствуют, что в результате произошедшего 3 августа удара по российскому военному аэродрому "Морозовск" уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два самолета такого же типа вероятно повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.
Полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения, еще 4 технических здания и 2 ангара на авиабазе, расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения.
Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций в отношении 28 человек за их роль в продолжающихся репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.
В частности, под санкции попали давние сторонники режима Лукашенко, например генеральный директор БелТА Ирина Акулович, ведущий программы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, а также бывший руководитель прессслужбы Лукашенко Дмитрий Жук.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал подписание совместного коммюнике саммита мира Республикой Ботсвана. Он высказал высокую оценку дружеским отношениям между странами и весомому вкладу Ботсваны в поддержание глобальной безопасности и стабильности.
Зеленский подчеркнул, что Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Инцидент произошел в Венгрии в субботу 3 августа утром около 03:30 неподалеку от КПП "Лонья-Звонковое" возле Закарпатья. Паром ожидал отправления на одном из берегов реки, а трос по другую сторону водоема уже был натянут. В это время патрульный катер на большой скорости влетел в канат. В сети обнародовали и видео аварии. На кадрах хорошо видно, как от сильного удара плавсредство опрокинуло в воздухе и он начал тонуть.
Детальнее об аварии, кто был на катере и были ли там "уклоняющие" - собрало РБК-Украина в материале.
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Как рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, три случая субварианта обнаружили на прошлой неделе:
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