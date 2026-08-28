"Боснийского мясника" Сербия похоронит с почестями, а Украина не забудет подвиг Верхогляда

О почетном погребении массового убийцы заявил министр юстиции Сербии Ненад Вуич, в то время как в Боснии и Хорватии уже выступили против всякого прославления генерала. На фоне этих противоречивых реакций упоминается роль украинских миротворцев, которые в 1995 году помогли эвакуировать около 10 тысяч человек из боснийского анклава Жепа.

Сербия готова унести тело из Гааги

Младич умер 27 августа в возрасте 85 лет в больнице при следственном изоляторе ООН в Гааге, где он отбывал пожизненное заключение. Конкретной причины смерти сразу не сообщили, однако состояние здоровья Младича ухудшалось, в том числе после инсультов.

Сербия заявила о готовности немедленно унести его тело из Нидерландов.

"Если бы нам сказали приехать завтра утром, мы бы были в Гааге, чтобы унести тело", — заявил Вуич.

За что Младич получил пожизненное заключение

Ратко Младич на скамье подсудимых в Гааге демонстрирует свое отношение к жертвам геноцида (фото: Скриншот)

Ратко Младич командовал Главным штабом Армии Республики Сербской с 1992 года во время войны в Боснии и Герцеговине. В 2017 году Международный уголовный трибунал в отношении бывшей Югославии признал его виновным в геноциде , преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Одним из главных эпизодов стала резня в Сребренице 1995 года, когда было убито более 8 тысяч боснийских мужчин и мальчиков. Младича также признали виновным в преступлениях, связанных с осадой Сараево.

Реакции насмерть Младича разделили регион

После смерти Младича реакции в странах бывшей Югославии оказались резко противоположными.

Бывший сербский чиновник Александар Вулин заявил, что Сербия "виновна" Младичу государственными и военными похоронами, а также день траура. Лидер боснийских сербов Милорад Додик назвал смерть генерала "убийством" и заявил, что Младич "пользовался уважением сербского народа".

В Боснии отметили другую сторону его наследия.

Глава Мемориального центра Сребреницы Эмир Сулягич заявил, что смерть Младича ничего не меняет для жертв.

Ассоциации жертв и чиновники в Боснии и Хорватии также осудили любые попытки прославления Младича.

Одна из выживших в Сребренице Када Хотич, потерявшая мужа и сына в 1995 году, заявила, что благодарна международному трибуналу за то, что он не уволил генерала.

"Он умер с позором, потому что убил так много людей", - сказала она.

Украинские миротворцы и подвиг по спасению боснийских мусульман

В этой истории есть и важный украинский контекст, о котором следует помнить. В июле 1995 года, после падения Сребреницы, сербские силы также приблизились к другому боснийскому анклаву - Жепы. Там находились около 10 тысяч боснийских мусульман, а безопасность демилитаризованной зоны обеспечивали миротворцы ООН, среди которых были военнослужащие 240 отдельного специального батальона ВС Украины. Заместитель командующего сектора "Сараево" полковник Верхогляд М. Я. (слева) и водитель старший прапорщик Куц С. Н. (фото Историческая Правда )

Командиром 2-й специальной роты этого батальона был полковник Николай Верхогляд. В условиях сложнейшей ситуации Верхогляд смог организовать эвакуацию около 10 тысяч жителей Жепы. Украинские миротворцы также оставили анклав без потерь.

Полковник Верхогляд вспоминал, что как только автобус, замыкавший колонну с мусульманами, пересек мост через реку, в анклав сразу вошли военнослужащие Армии Республики Сербской. Спустя время, по словам Верхогляда, раздался мощный взрыв - сербские военные взорвали мечеть.

Операцию по эвакуации населения Жепы в свое время назвал "важным успехом ООН" специальный посланник ООН в бывшей Югославии, экс-премьер Швеции Карл Бильдт.

По итогам операции генерал Гобилиард также направил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины благодарственное письмо.

Полковник Николай Верхогляд - Герой Украины. К сожалению, его уже нет среди нас.

Поэтому на фоне государственных почестей, которые Сербия планирует отдать "мяснику" Младичу после его смерти, у Украины есть собственная история, связанная с той войной: украинские миротворцы оказались между сторонами конфликта и смогли вывести из опасной зоны тысячи гражданских.