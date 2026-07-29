В Боснии поставили под сомнение подход ЕС к вступлению Украины: что заявили

По словам министра, нынешнюю ситуацию нельзя считать исключительно подходом, основанным на заслугах, поскольку Украина продолжает противостоять полномасштабной российской агрессии и не контролирует всю свою территорию.

"Поэтому я не считаю, что речь идет о подходе, основанном исключительно на заслугах, о котором говорит Европейский Союз. Конечно, мы знаем, почему. Украина сталкивается с жестокой российской агрессией", – заявил Конакович.

Сравнение с Боснией

Объясняя свою позицию, министр провел аналогию с политической системой Боснии и Герцеговины. Он напомнил, что представители Республики Сербской имеют возможность блокировать решения, связанные с европейской интеграцией страны.

По его словам, подобную ситуацию можно представить, если бы представители Донбасса в украинском парламенте обладали правом вето и препятствовали принятию решений, необходимых для сближения с Европейским Союзом.

"Представьте себе, что представители Донбасса в украинском парламенте имели бы право вето, подобное тому, которое имеют представители Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. При этом они полностью находятся под контролем Владимира Путина и блокируют все, что могло бы приблизить страну к Европейскому Союзу", – сказал глава МИД.

Что требует Сараево

Конакович подчеркнул, что считает неправильным сигнал Брюсселя о том, что Украина может продвигаться к членству быстрее из-за войны, тогда как Босния и Герцеговина продолжает ждать, несмотря на внутренние политические препятствия.

"Я не считаю правильным посылать сигнал о том, что Украина продвинется быстрее, поскольку находится в состоянии войны и не контролирует всю свою территорию, в то время как нам приходится ждать, потому что Европейский Союз настаивает на меритократическом подходе, хотя Путин через своих людей блокирует принятие решений в парламенте", – пояснил министр.

Он также упомянул Молдову, отметив, что она находится в сложной ситуации из-за угроз со стороны России.

В завершение глава МИД призвал Европейский Союз проявить лидерство и активнее продвигать процесс вступления стран Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину.