RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Bosch припиняє поставки автозапчастин в Росію

Офіс Bosch (Фото: bosch-presse.de)
Автор: Константин Широкун

Про припинення постачання своїх запчастин для російських вантажівок оголосив Bosch. Зроблено це було після заяв України про те, що деталі Bosch були виявлені в російській військовій техніці, яка бере участь у вторгненні на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Раніше повідомлялося, що німецька влада розслідує можливі експортні порушення з боку Bosch. Річ у тому, що фірмам з ЄС заборонено поставляти в Росію товари подвійного призначення, які можуть використовуватися як в цивільних, так і у військових цілях.

"Через те, що продукція Bosch без відома компанії могла використовуватися в негромадянських цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок в Росію і російським клієнтам", — йдеться в заяві Bosch.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України