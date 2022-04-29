"Боржомі" зупинила свої заводи через війну Росії проти України
Грузинська компанія "ІДС Боржомі Грузія" призупинила роботу своїх розливних заводів через війни Росії проти України. Заходи прийняті до поліпшення ситуації на ринках збуту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на interpressnews.ge.
"Хочемо повідомити, що компанія "ІДС Боржомі Грузія" знаходиться в складній ситуації з початку бойових дій в Україні. Складна ситуація склалася на основних ринках збуту продукції та посилюється обмеженим доступом до банківських рахунків... У зв'язку з вищевикладеним компанія змушена з 29 квітня тимчасово призупинити виробничий процес на обох розливних заводах "Боржомі", - йдеться в повідомленні.
Компанія сподівається, що найближчим часом зможе відновити роботу.
Відзначимо, "Боржомі" випускає мінеральну воду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський виробник дронів DJI призупинить бізнес у Росії та Україні через використання своєї продукції в бойових діях.
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