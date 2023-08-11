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Борются со спекулянтами. OLX заблокировала объявления о продаже билетов "Укрзализныци"

Фото: Укрзализныця будет блокировать объявление на OLX (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Компания "Укрзализныця" договорилась о блокировании объявлений о продаже билетов на поезд на сайте OLX.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написала компания "Укрзализныця".

Как рассказали в ведомстве, это один из способов противодействовать спекулянтам и мошенникам. Из-за того, что большинство объявлений о продаже билетов в OLX разместили мошенники – купив билеты, человек получал поддельный билет, а в некоторых ситуациях не получал ничего.

По словам представителя OLX, в настоящее время на сайте уже заблокировано более 20 объявлений о продаже железнодорожных билетов. Кроме этого, был разработан алгоритм, который не позволит публиковать такие объявления в будущем.

Напомним, ранее стало известно, что вскоре у украинской железной дороги может появиться общий с Германией прямой рейс Киев – Берлин.

Также мы писали, что "Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в поезда. Это сделали с целью усиления безопасности пассажирских перевозок.

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Укрзализныця