На борту ракеты Falcon 9 Маска. Кения отправила в космос свой первый спутник

Кения запустила свой первый спутник на борту ракеты SpaceX, который будет использоваться для наблюдения за поверхностью Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спутник, разработанный девятью кенийскими инженерами, будет собирать данные о сельском хозяйстве и окружающей среде, в том числе о наводнениях, засухах и лесных пожарах, которые власти планируют использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий и борьбы с отсутствием продовольственной безопасности.

Ракета Falcon 9 со спутником Taifa-1 без происшествий взлетела примерно с базы Ванденберг в Калифорнии, США, после трех отсрочек из-за плохой погоды.

"У нас есть проблемы, вызванные изменением климата, которые спутник, благодаря способности захватывать изображения, сможет контролировать", - заявил капитан Аллойс Вере, авиационный инженер и заместитель директора по навигации и управлению.

По сообщению космического агентства Кении, спутник был собран с помощью болгарской аэрокосмической компании Endurosat и обошёлся в 372 тысячи долларов, на его создание ушло около двух лет. Предполагается, что спутник будет работать в течение пяти лет.