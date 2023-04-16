На борту ракеты Falcon 9 Маска. Кения отправила в космос свой первый спутник
Кения запустила свой первый спутник на борту ракеты SpaceX, который будет использоваться для наблюдения за поверхностью Земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Спутник, разработанный девятью кенийскими инженерами, будет собирать данные о сельском хозяйстве и окружающей среде, в том числе о наводнениях, засухах и лесных пожарах, которые власти планируют использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий и борьбы с отсутствием продовольственной безопасности.
Ракета Falcon 9 со спутником Taifa-1 без происшествий взлетела примерно с базы Ванденберг в Калифорнии, США, после трех отсрочек из-за плохой погоды.
"У нас есть проблемы, вызванные изменением климата, которые спутник, благодаря способности захватывать изображения, сможет контролировать", - заявил капитан Аллойс Вере, авиационный инженер и заместитель директора по навигации и управлению.
По сообщению космического агентства Кении, спутник был собран с помощью болгарской аэрокосмической компании Endurosat и обошёлся в 372 тысячи долларов, на его создание ушло около двух лет. Предполагается, что спутник будет работать в течение пяти лет.
Ранее мы писали, что SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 и вывела на орбиту 10 военных спутников.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Маска недавно совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.