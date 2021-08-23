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На борту 100 людей: з Афганістану вилетів ще один український літак з евакуйованими

Автор: Анастасія Рокитна

З Афганістану вилетів ще один український літак з евакуйованими. На борту літака перебуває 100 людей.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба на саміті Кримської платформи, передає РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

Міністр розповів про ще одну евакуацію людей з Афганістану.

"Ще один літак вилетів з Кабулу, на його борту понад 100 громадян", - повідомив він.

Раніше Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику. Вона зробила таку пропозицію спільно із групою інших країн.

Нагадаємо, 21 серпня із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД, який евакуював громадян.

Раніше країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію людей з аеропорту Кабула.

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