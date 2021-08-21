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Український літак евакуював людей із Кабулу. Він вже вилетів із аеропорту

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Субота 21 серпня 2021 10:45
Український літак евакуював людей із Кабулу. Він вже вилетів із аеропорту Фото: із Афганістану вилетів український літак (facebook.com/kpszsu)
Автор: Инна Собора

Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів українськиї військово-транспортний літак Іл-76МД. Він евакуював людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).

"Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Літак Повітряних сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади "Талібану".

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Афганистан Кабул
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