Борт з українськими фахівцями готується до вильоту в Іран, - ОП

Фото: літак з українськими фахівцями (facebook.com/kirill.timoshenko)

Фахівці експертної та пошуково-рятувальної групи вилітають в Іран

Літак з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко в Facebook.

Також представник Офісу президента оприлюднив фото літака, на якому вилетять фахівці в Іран.

"Борт з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран", - написав Тимошенко.

Борт з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран. Опубліковано Kirill Timoshenko Середа, 8 січня 2020 р.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

8 січня в Іран вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

Крім того, до з'ясування причини катастрофи літака МАУ український уряд заборонило польоти в Іран і Ірак. Раніше прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що в Ірані комісія почала розслідування авіакатастрофи.