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"Борт перекинувся": з’явилися фото жорсткої посадки зниклого у Росії літака

Автор: Марія Кучерявець

У мережі з’явилися перші знімки пасажирського літака Ан-28, який зник з радарів у Томській області, а згодом здійснив жорстку посадку. На кадрах видно, що борт перекинувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash Siberia.

"Сам борт перекинувся, від удару об землю сильно постраждали стійки шасі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ЗМІ, на місці аварії медики зафіксували у пасажирів в основному удари та садна.

Вказано, що всіх пасажирів було відправлено до Томської лікарні, куди екстрено викликали весь штат медперсоналу.

Пізніше у російських ЗМІ повідомили, що на борту літака знаходилося не 19, а 18 пасажирів.

Фото жорсткої посадки зниклого у Росії літака (t.me/Mash Siberia)


Фото: командир Ан-28 Анатолій Притков (t.me/Mash Siberia)

Нагадаємо, сьогодні у Росії пасажирський літак Ан-28 зник з радарів у Томській області.

Він летів з міста Кедровий в Томськ. Після чого у Сибірському рятувальному центрі підтвердили пропажу літака.

Згодом зниклий Ан-28 було знайдено, він здійснив жорстку посадку.

На борту літака перебувало 18 людей.

Наразі порушено кримінальну справу за фактом зникнення літака Ан-28 з радарів.

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