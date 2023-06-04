Боррель встретился с министром обороны Китая, обсудили войну в Украине

Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу. Стороны подняли вопросы общих стратегических проблем, в частности войны в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Борреля.
"Конструктивная дискуссия с министром обороны Китая Ли Шанфу на SLD23 по поводу общих стратегических проблем, включая войну России против Украины, Тайвань, Южнокитайское море", - написал Боррель.
По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, он ожидает продолжения развития отношений между ЕС и Китаем, основанного на доверии и уважении к международному праву.
С начала российского полномасштабного вторжения на территорию Украины Китай придерживается якобы нейтральной позиции. Пекин не осудил развязанную Россией войну, но и официально не поддержал Кремль. В то же время, Китай продолжает помогать экономике страны-оккупанта закупкой энергоносителей и экспортом товаров, которые, со своей стороны, могут быть использованы в военной сфере.
Также Китай заявил о намерении выступления миротворцем в войне после чего обнародовал так называемый "мирный план", предполагавший прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной. В Киеве и на Западе раскритиковали "инициативу" Пекина, напомнив о ее связях с Кремлем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.