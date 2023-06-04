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Боррель встретился с министром обороны Китая, обсудили войну в Украине

Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Пышкин

Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу. Стороны подняли вопросы общих стратегических проблем, в частности войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Борреля.

"Конструктивная дискуссия с министром обороны Китая Ли Шанфу на SLD23 по поводу общих стратегических проблем, включая войну России против Украины, Тайвань, Южнокитайское море", - написал Боррель.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, он ожидает продолжения развития отношений между ЕС и Китаем, основанного на доверии и уважении к международному праву.

Позиция Китая в войне России против Украины

С начала российского полномасштабного вторжения на территорию Украины Китай придерживается якобы нейтральной позиции. Пекин не осудил развязанную Россией войну, но и официально не поддержал Кремль. В то же время, Китай продолжает помогать экономике страны-оккупанта закупкой энергоносителей и экспортом товаров, которые, со своей стороны, могут быть использованы в военной сфере.

Также Китай заявил о намерении выступления миротворцем в войне после чего обнародовал так называемый "мирный план", предполагавший прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной. В Киеве и на Западе раскритиковали "инициативу" Пекина, напомнив о ее связях с Кремлем.

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