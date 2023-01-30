Боррель заявил, что ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией

"Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать", - сказал он.

При этом по словам Борреля, есть разница между желанием "пощадить Россию" и отказаться признать явное нарушение россиянами международного права в Украине.

"Мы не просим их и не просим никакие африканские страны или страны мира выбирать сторону. Мы лишь просим их встать на сторону устава ООН", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Боррель выразил надежду, что Южная Африка использует свои связи с Россией, чтобы убедить ее прекратить войну против Украины.

Напомним, что, несмотря на полномасштабную агрессию РФ против Украины, ЮАР дважды воздержалась во время голосования важных для Украины резолюций в Генассамблее ООН, а именно об осуждении российского вторжения и против аннексии РФ украинских областей.

Кроме того, также стало известно, что Южная Африка может помогать РФ обходить санкции. Так, недавно СМИ писали, что ЮАР скрыла груз с находящегося под ограничениями российского судна.