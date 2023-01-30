RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боррель заявил, что ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией

Фото: глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Евросоюз неспособен помешать торговле России со странами Африки. При этом ЕС не просит африканские страны "выбирать сторону" в войне в Украине, а лишь соблюдать устав ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля Financial Times.

"Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать", - сказал он.

При этом по словам Борреля, есть разница между желанием "пощадить Россию" и отказаться признать явное нарушение россиянами международного права в Украине.

"Мы не просим их и не просим никакие африканские страны или страны мира выбирать сторону. Мы лишь просим их встать на сторону устава ООН", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Боррель выразил надежду, что Южная Африка использует свои связи с Россией, чтобы убедить ее прекратить войну против Украины.

Напомним, что, несмотря на полномасштабную агрессию РФ против Украины, ЮАР дважды воздержалась во время голосования важных для Украины резолюций в Генассамблее ООН, а именно об осуждении российского вторжения и против аннексии РФ украинских областей.

Кроме того, также стало известно, что Южная Африка может помогать РФ обходить санкции. Так, недавно СМИ писали, что ЮАР скрыла груз с находящегося под ограничениями российского судна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАфрикаЕвросоюз