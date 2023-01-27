ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боррель призвал Южную Африку повлиять на Россию для прекращения войны

Новина українською →
Претория, Пятница 27 января 2023 15:53
Боррель призвал Южную Африку повлиять на Россию для прекращения войны Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Европейском союзе надеются, что Южная Африка использует свои связи с Россией, чтобы убедить ее прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которого цитирует Reuters.

"ЕС не просит Южную Африку выбирать сторону, а просто просит страны мира поддерживать Устав ООН", - сказал Боррель, выступая на совместном брифинге с министром иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор.

Он также добавил, что ЕС считает Южную Африку "важным партнером по основанному на правилах международному порядку".

На что Пандор ответила Боррелю: "Не только Южная Африка и другие африканские страны должны играть определенную роль в поиске мира".

Напомним, что, несмотря на полномасштабную агрессию РФ против Украины, ЮАР дважды воздержалась во время голосования важных для Украины резолюций в Генассамблее ООН, а именно об осуждении российского вторжения и против аннексии РФ украинских областей.

Кроме того, также стало известно, что Южная Африка может помогать РФ обходить санкции, недавно СМИ писали, что ЮАР скрыла груз с находящегося под ограничениями российского судна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка Жозеп Боррель Евросоюз
NEWS
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору