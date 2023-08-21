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Боррель заявил о возможном проведении еще одной встречи "высокого уровня" по миру в Украине

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В конце сентября может пройти еще одна встреча по обсуждению наступления мира в Украине. Она, вероятно, состоится на Неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Muldo.

Новая встреча состоится после саммита в Джидде (Саудовская Аравия) в начале августа.

По словам главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель, саммит в Джидде стал "еще одним шагом для Украины, чтобы добиться давления международного сообщества на Россию, чтобы она прекратила войну".

"Только Россия может остановить это, Россия это начала и Россия должна это закончить", - сказал он на пресс-конференции в Сантандере (Испания).

Он настаивал, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину.

Саммит в Саудовской Аравии

5-6 августа в Саудовской Аравии прошел саммит, главной темой которого стала украинская формула мира. На саммит были приглашены представители более 40 стран, в том числе Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что у некоторых представителей были разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

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Жозеп БоррельЕвросоюз