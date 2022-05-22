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Боррель заявив про необхідність терміново збільшити витрати ЄС на оборону

Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російське вторгнення в Україну показало вразливість ЄС у військовому відношенні. Країнам Євросоюзу необхідно терміново збільшити витрати на оборону.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог політика.

"Безжальний напад Росії на Україну повернув війну на європейську землю. За кількістю залучених у війні військових засобів, її людським жертвам і глобальних наслідків вона являє собою тектонічний зсув ландшафту європейської безпеки", - написав Боррель.

Він заявив, що останні десятиліття витрати на оборону в ЄС зросли всього на 20%, коли у США на 66%, Росії - 292%, Китаю - 592%. Дипломат уточнив, що Європі для забезпечення власної безпеки необхідно збільшити фінансування власних збройних сил.

"Нам потрібні сучасні і сумісні Європейські збройні сили, які вийдуть на більш високий рівень", - додав він

Боррель також підкреслив, що необхідність збільшення витрат на оборону країн ЄС пов'язана з виснаженням військових запасів через підтримку України. За його словами, це ще один приклад недостатнього фінансування європейських збройних сил.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія проаналізувала витрати на оборону в країнах ЄС і виявила серйозні проблеми на тлі війни в Україні.

Відзначимо, Польща передала Україні практично всі свої запаси деталей і боєкомплекту до винищувачів МіГ-29.

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