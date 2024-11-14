Боррель предложил ЕС приостановить диалог с Израилем из-за ситуации в Газе, - Reuters

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель предложил блоку приостановить политический диалог с Израилем. Глава дипломатии ЕС объясняет инициативу возможными нарушениями прав человека во время израильской военной операции в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Западные СМИ получили в свое распоряжение письмо, в котором говорится о предложении Борреля к ЕС приостановить политический диалог с Израилем, ссылаясь на ситуацию с правами человека в Секторе Газа.

Кроме того, четыре дипломата подтвердили агентству Reuters данную информацию.

Соответствующее письмо было направлено в среду министрам иностранных дел ЕС перед их встречей в следующий понедельник. В документе Боррель выразил "серьезную обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного гуманитарного права в Газе".

Также глава европейской дипломатии заявил в письме, что "в настоящее время эти проблемы не были должным образом рассмотрены Израилем".

Отмечается, что политический диалог закреплен в более широком соглашении, открывающем новую вкладку в отношениях между ЕС и Израилем, включая широкие торговые связи, вступившие в силу в июне 2000 года.

"В свете вышеупомянутых соображений я вношу предложение о том, чтобы ЕС применил статью о правах человека, чтобы приостановить политический диалог с Израилем", - цитирует Reuters слова Борреля в письме.

Стоит обратить внимание, что приостановка такого диалога требует одобрения всех 27 стран Евросоюза, что, по мнению дипломатов, маловероятно.

Кроме того, в публикации указывается, что несколько стран блока выступили против, когда высокопоставленный чиновник ЕС проинформировал послов в Брюсселе о данном предложении в среду, рассказали Reuters три дипломата на условии анонимности.

По словам одного дипломата, предложение Борреля призвано послать "сильный сигнал" обеспокоенности поведением Израиля в войне.

Инициатива Борреля будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС, последнему под его председательством перед истечением своего пятилетнего срока в этой должности.

Доклад ООН по ситуации в Газе и реакция Израиля

По данным Управления Организации Объединенных Наций по правам человека в заявлении на прошлой неделе почти 70% погибших во время войны в Секторе Газа были женщинами и детьми. Ведомство ООН осудило то, что оно назвало "систематическим нарушением фундаментальных принципов международного гуманитарного права".

В свою очередь в Израиле заявили, что категорически отвергают этот доклад.

Израильские военные утверждают, что действуют "согласно принципам различения и пропорциональности, и им предшествует тщательная оценка потенциального ущерба гражданскому населению".