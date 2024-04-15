Боррель выразил надежду на недопущение эскалации конфликта между Израилем и Ираном

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель описал ситуацию на Ближнем Востоке такой, которая находится "на краю пропасти". Он выразил надежду, что любой ответ Израиля на нападение Ирана не приведет к эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы находимся на краю пропасти и нам нужно отойти от него. Нам придется нажать на тормоз и включить заднюю передачу", - заявил Боррель.

Подчеркнув то, что, по его словам, является "глубоким расколом" внутри правящей коалиции Израиля, он отметил, что есть "умереннее и умнее" фракция, которая выступает за соответствующие меры "таким образом, чтобы избежать ответа на ответ".

Боррель заявил, что ЕС необходимо сохранить хорошие отношения с Ираном, несмотря на введение против него санкций.

"В интересах всех, чтобы Иран не стал ядерным государством и чтобы Ближний Восток был умиротворен", - сказал он.