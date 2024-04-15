Боррель выразил надежду на недопущение эскалации конфликта между Израилем и Ираном
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель описал ситуацию на Ближнем Востоке такой, которая находится "на краю пропасти". Он выразил надежду, что любой ответ Израиля на нападение Ирана не приведет к эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы находимся на краю пропасти и нам нужно отойти от него. Нам придется нажать на тормоз и включить заднюю передачу", - заявил Боррель.
Подчеркнув то, что, по его словам, является "глубоким расколом" внутри правящей коалиции Израиля, он отметил, что есть "умереннее и умнее" фракция, которая выступает за соответствующие меры "таким образом, чтобы избежать ответа на ответ".
Боррель заявил, что ЕС необходимо сохранить хорошие отношения с Ираном, несмотря на введение против него санкций.
"В интересах всех, чтобы Иран не стал ядерным государством и чтобы Ближний Восток был умиротворен", - сказал он.
Ответ Ирану
Отметим, что правительство Израиля изучает "широкий спектр вариантов" ответа Ирана на недавнюю атаку. Решение будет принято сегодня, 15 апреля или же в ближайшее время.
Стоит добавить, что, согласно данным The Wall Street Journal, президент Соединенных Штатов Америки (США) призвал Израиль быть осторожными по поводу ответа на недавнюю атаку, чтобы не допустить открытую войну на Ближнем Востоке, а также не втянуть в нее Штаты.
"Американские и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро отреагирует на атаки Ирана, уже в понедельник, заявили официальные лица. Но они надеются, что обе страны смогут уйти с чувством победы, что позволит им ограничить эскалацию напряженности", - добавило WSJ.
Атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных дронов и ракет. После атаки в ЦАХАЛ заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.
Атака стала ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько генералов.
Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
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