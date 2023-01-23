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Боррель надеется, что страны ЕС сегодня одобрят военную помощь Украине на 500 млн евро

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Брюссель, Понедельник 23 января 2023 11:23
Боррель надеется, что страны ЕС сегодня одобрят военную помощь Украине на 500 млн евро Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня могут согласовать новый транш для Украины в рамках военной помощи. Речь идет о 500 млн евро.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Боррель надеется, что сегодня страны Евросоюза смогут согласовать выделение нового транша в размере около 500 млн евро для военной поддержки Украины.

Он добавил, что эти средства станут часть фондов, который входят в структуру Европейского фонда мира.

Напомним, Жозеп Боррель сообщил, что сегодня главы МИД стран Евросоюза обсудят военную поддержку Украины, в частности вопрос танков. По его словам, на заседании Европейского совета по внешним делам будет присутствовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Жозеп Боррель Евросоюз МЗС Военная помощь
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