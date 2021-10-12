RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Боррель: угода Угорщини та Росії щодо газу не порушує законодавство ЄС

Автор: Артем Горовенко

Контракт Угорщини та Росії на постачання газу в обхід України не порушує законодавство Європейського союзу. Угорщина може укладати подібні двосторонні угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, країни-члени можуть укладати двосторонні угоди.

"Наскільки мені відомо, в угоді між Угорщиною і "Газпромом" немає нічого протизаконного, нічого, що суперечило б європейському законодавству", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року Росія почала поставки газу в Угорщину в обхід України.

Київ наполягає на тому, щоб Єврокомісія вивчила наслідки газового контракту Росії та Угорщини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУгорщинаГаз