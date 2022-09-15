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Боррель розповів, як наступ ЗСУ має позначитися на підтримці України в ЄС

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач РбК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Успішний наступ Збройних сил України вибив аргумент скептиків, які заявляли про безрезультативність зусиль і непотрібність підтримки країн ЄС. Допомога Україні повинна продовжуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля виданню El Mundo.

Боррель заявив, що країни ЄС повинні продовжувати зусилля без коливань. "Спокуса відмовитися є у частини європейського суспільства, вони хочуть припинити війну, тому що не можуть терпіти наслідки і ціни", - сказав він.

Глава дипломатії ЄС закликав боротися з цими настроями, зазначивши, що "наступ на фронті допомагає", оскільки воно показує: підтримка ЄС була не для того, щоб продовжувати війну безрезультатно, а зміна ситуації можлива.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозепа Боррель заявив, що державам-членам Європейського Союзу незабаром буде запропоновано надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.

Нагадаємо, ВСУ вже звільнили 388 населених пунктів в Харківській області. Проте під окупацією залишається близько 6% території регіону.

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