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Боррель запросив Блінкена до Брюсселя. Планують обговорити Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель запросив держсекретаря США Ентоні Блінкена на засідання міністрів закордонних справ ЄС, яке пройде 24 січня в Брюсселі. Планується обговорення ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Борреля.

"Я запросив держсекретаря Блінкена приєднатися до обговорень Ради ЄС щодо Росії та України в понеділок", - написав європейський дипломат.

Він додав, що чекає продовження участі США в поточних міжнародних дипломатичних зусиллях і трансатлантичної координації.

"ЄС і США разом протистоять викликам безпеки в Європі", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, 19 січня Блінкен відвідав Україну, де провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Подробиці візиту держсекретаря США - у матеріалі РБК-Україна.

Відзначимо, після візиту в Україну і Німеччину Блінкен 21 січня проведе переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

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ЕвросоюзРосійська ФедераціяЕнтоні Блінкен