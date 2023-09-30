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Боррель прибыл с неанонсированным визитом в Одессу

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сегодня, 30 сентября, прибыл в Одессу с неанонсированным визитом.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Одесса - красивый исторический город. Это должно быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа", - написал глава европейской дипломатии.

Однако, сейчас, по словам Борреля, Одесса в новостях все чаще фигурирует, как мишень российского диктатора Владимира Путина. 

 

 

"ЕС поддерживает стабилизацию мест, пострадавших от варварского уничтожения Россией", - добавил он.

Обстрелы Одессы

В последние месяцы россияне все чаще бьют ракетами и дронами по южным городам Украины. Это в основном связано с выходом России из "зернового соглашения". Оккупанты пытаются уничтожить все больше зерновых культур, чтобы помешать Украине отправлять гуманитарную помощь странам, которые в этом нуждаются.

Одесса все чаще страдает российскими ударами. Так в ночь на 25 сентября россияне прибегли к комбинированной атаке по Украине. Взрывы звучали в Одесской области и Кривом Роге.

В частности, захватчики обстреляли припортовую инфраструктуру Одесской области. В Одессе поврежден морвокзал, в здании привокзальной гостиницы, которая пока не функционирует, вспыхнул пожар. Также разрушены зернохранилища.

Оккупанты выпустили по Украине 12 крылатых ракет "Калибр", две противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 "Шахедов". Наши силы ПВО сбили 30 воздушных целей врага.

Подробнее о комбинированной воздушной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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ОдессаЖозеп БоррельВойна России против Украины