Боррель поддержал выпуск совместных облигаций для обороны ЕС от России

Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

Как отметил Боррель, недавно начались дебаты о совместном займе ЕС, чтобы справиться с серьезными усилиями, необходимыми для инвестиций в оборонный потенциал и оборонную промышленность.

"Мы это уже успешно сделали, чтобы справиться с последствиями пандемии COVID-19, я не понимаю, почему нам не следует этого делать, когда Россия угрожает самой нашей безопасности и нам срочно необходимо наращивать нашу обороноспособность и нашу оборонную промышленность", - сказал он.

Наращивание выпуска

По его словам, война против Украины усилила остроту вопроса наращивания производственных мощностей европейской оборонной промышленности.

"В ответ на российскую агрессию мы сделали то, что несколько лет назад было немыслимо: предоставили оружие, в основном из имеющихся у нас запасов, стране, находящейся в состоянии войны, используя Европейский фонд мира. Но после двух лет войны высокой интенсивности существующие запасы истощены, и конфликт превратился из войны запасов в войну производства", - добавил Боррель.

Он считает, что ЕС должен перейти от чрезвычайного режима к долгосрочному видению, чтобы иметь возможность пополнять запасы и развивать оборонный потенциал, который нам понадобится в будущем в более спорной геополитической среде, и в то же время продолжать оказывать адекватную военную поддержку Украине.

"Первая неотложная задача касается производства боеприпасов. Промышленность отреагировала на эту чрезвычайную ситуацию, увеличив свои производственные мощности на 50% с начала войны. Что весьма примечательно. Сегодня в этой сфере сдерживающим фактором является не столько отсутствие производственных мощностей, сколько отсутствие заказов и финансирования. Лидеры отрасли четко говорят нам: размещайте заказы, и мы будем производить больше", -сказал Боррель.

Фрагментация производства

Однако мощности по производству боеприпасов - это лишь часть проблемы. ЕС нужно сделать гораздо больше для развития этого промышленного сектора. В европейскую оборонную промышленность входят самые разные игроки: от крупных транснациональных компаний до малых и средних предприятий. Географически она очень сконцентрирована: на долю нескольких государств-членов приходится 90% всей европейской оборонной промышленности. Годовой оборот этой отрасли составляет 70 млрд евро, в ней занято 500 тысяч человек, добавил глава дипломатии ЕС.

Что делает этот сектор уникальным среди всех отраслей, так это то, что правительства являются единственными покупателями. В 2022 году оборонные инвестиции стран-членов ЕС составили 58 млрд евро, что почти в 4 раза меньше, чем в США. Оборонная политика остается исключительной компетенцией государств-членов ЕС, и они являются хозяевами своих армий.

"Поэтому, если мы хотим стимулировать европейскую оборонную промышленность, сотрудничество с государствами-членами имеет решающее значение. Нам нужно инвестировать больше, лучше, сообща и по-европейски. Мы уже много раз говорили об этом, но на этот раз нам нужно это сделать", - сказал он.

По его словам, государства-члены ЕС действительно до сих пор недостаточно координируют и объединяют свои оборонные планы и закупки. В 2021 году совместные закупки в Европе составили лишь 18%, несмотря на контрольный показатель в 35%, установленный самими государствами-членами еще в 2007 году.

Фрагментация европейской оборонной промышленности связана с политической фрагментацией континента. "В Европе у нас нет Пентагона, который концентрирует спрос и управляет отраслью. Мы должны преодолеть эту фрагментацию посредством расширения сотрудничества, стимулирования большего количества совместных закупок оборонного потенциала и проектов, представляющих общеевропейский интерес", - констатировал Боррель.

Стратегия блока

Напомним, Европейская комиссия 5 марта представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС.

Стратегия устанавливает показатели, направленные на измерение прогресса государств-членов в обеспечении промышленной готовности. Государствам-членам предлагается:

К 2030 году закупить не менее 40% оборонного оборудования на основе сотрудничества;

Обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость оборонной торговли внутри ЕС составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;

Добиться устойчивого прогресса в обеспечении как минимум 50% своего бюджета оборонных закупок в ЕС к 2030 году и 60% к 2035 году.

Как сообщало агентство Bloomberg, в некоторых столицах ЕС начинают серьезно относиться к запуску общеблоковой долговой программы, поскольку представители европейских служб безопасности предупреждают, что Владимир Путин может перейти к нападению на их территорию. При этом инвесторы призывают лидеров Европейского Союза сделать программу облигаций блока на триллион евро постоянной.