Боррель пояснив Лаврову, що впливає на ставлення ЄС до Росії

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)

Підхід Європейського союзу щодо Росії залежить від виконання нею мінських домовленостей. ЄС закликає Москву повністю виконувати угоду.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в телефонній розмові з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Боррель поінформував Лаврова про досягнуту між міністрами закордонних справ ЄС домовленість щодо продовження нинішнього підходу до відносин між ЄС і Росією, відповідно до якого повне виконання мінських угод залишається ключовим.

Водночас високий представник підтвердив, що ЄС бажає підтримувати відкриті канали зв'язку з Росією і розширювати співпрацю з питань, що становлять взаємний інтерес.

"Європейський союз продовжуватиме захищати свої інтереси і цінності, включаючи повагу до міжнародного права і основних прав", - зазначив глава європейської дипломатії.

Що стосується спроби вбивства російського опозиційного політика Олексія Навального з використанням забороненого хімічного агента нервово-паралітичної дії, Боррель повідомив Лаврову про політичну угоду про початок підготовчої роботи для покарання осіб, причетних до цієх справи.

У свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про ймовірність припинення спілкування Москви з лідерами ЄС, повідомляє Інтерфакс.

"Ті люди, які відповідають за зовнішню політику на Заході і не розуміють необхідності взаємоповажної розмови, напевно, ми повинні на якийсь час просто перестати з ними спілкуватися, тим більше, що (глава Єврокомісії, -ред.) Урсула фон дер Ляйєн заявляє, що з нинішньою російською владою геополітичного партнерства не виходить. Так тому і бути, якщо вони цього хочуть", - зазначив глава він.

Щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального Лавров заявив про необхідність ЄС та Німеччини виконати свої міжнародно-правові зобов'язання у цій справі, зокрема, європейської конвенції про допомогу у кримінальних справах і протоколів, шо доповнюють її.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що глави міністерств інгострих справ країн Євросоюзу підтримали введення санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Раніше РБК-Україна писало, що в цьому році США можуть запровадити нові санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням Навального.

Також повідомлялося, що під європейські санкції через Навального можуть потрапити 9 осіб.