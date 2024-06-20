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Боррель назвал пять сфер, на которые нацелен 14-й пакет санкций ЕС против России

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Новый пакет санкций Европейского союза против России будет направлен на пять сфер. В частности, он касается российского ОПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter.

Он напомнил, что послы ЕС договорились о 14-м пакете санкций против России, который является мощным набором мер против военный усилий РФ. 

По словам Борреля, пакет нацелен на:

  • военно-промышленный оборонный комплекс;
  • финансовые услуги;
  • энергетический сектор;
  • обход санкций;
  • военные преступления, в том числе на лиц, которые занимаются депортацией украинских детей. 

"Эти санкции направлены на то, чтобы усложнить правительству Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) ведение агрессивной войны. ЕС по-прежнему полон решимости поддерживать Украину", - добавил глава дипломатии ЕС.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 20 июня стало известно о том, что в ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций.

Как рассказала глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, после вступления в силу пакета для "теневого флота" России закроют доступ к европейским портам.

При этом в Reuters писали, что санкции запретят реэкспорт российского сжиженного природного газа.

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