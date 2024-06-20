Боррель назвал пять сфер, на которые нацелен 14-й пакет санкций ЕС против России

Новый пакет санкций Европейского союза против России будет направлен на пять сфер. В частности, он касается российского ОПК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter.
Он напомнил, что послы ЕС договорились о 14-м пакете санкций против России, который является мощным набором мер против военный усилий РФ.
По словам Борреля, пакет нацелен на:
"Эти санкции направлены на то, чтобы усложнить правительству Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) ведение агрессивной войны. ЕС по-прежнему полон решимости поддерживать Украину", - добавил глава дипломатии ЕС.
Напомним, сегодня, 20 июня стало известно о том, что в ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций.
Как рассказала глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, после вступления в силу пакета для "теневого флота" России закроют доступ к европейским портам.
При этом в Reuters писали, что санкции запретят реэкспорт российского сжиженного природного газа.
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