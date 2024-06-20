Боррель назвал пять сфер, на которые нацелен 14-й пакет санкций ЕС против России

Он напомнил, что послы ЕС договорились о 14-м пакете санкций против России, который является мощным набором мер против военный усилий РФ.

По словам Борреля, пакет нацелен на:

военно-промышленный оборонный комплекс;

финансовые услуги;

энергетический сектор;

обход санкций;

военные преступления, в том числе на лиц, которые занимаются депортацией украинских детей.

"Эти санкции направлены на то, чтобы усложнить правительству Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) ведение агрессивной войны. ЕС по-прежнему полон решимости поддерживать Украину", - добавил глава дипломатии ЕС.