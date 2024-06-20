Новые санкции ЕС ударят по "теневому флоту" РФ, - МИД Нидерландов

Новые санкции Евросоюза ударят по нефтяному "теневому флоту" России, а под ограничения попадет почти 70 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и. главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот и Reuters .

"Я приветствую сегодняшнее соглашение о 14-м пакете санкций ЕС против России. Этот пакет содержит несколько важных мер, за которые активно выступали Нидерланды, включая жесткие действия и санкции против России", - написала дипломат.

По ее словам, с помощью этого пакета санкций "теневой флот" РФ может быть лишен доступа к европейским портам и услугам.

Она отметила, что крайне важно продолжать работать над новыми санкциями ЕС, ведь это значительно замедлит военную машину диктатора Владимира Путина.

Что еще известно о новых санкциях ЕС

Reuters пишет, что пакет санкций запрещает реэкспорт российского сжиженного природного газа в водах ЕС, но не ограничивает импорт, как это сделал блок 2022 года в отношении российской морской нефти.

При этом эксперты по газовому рынку говорят, что эта мера не будет иметь большого влияния, поскольку перевалка газа через порты ЕС в Азию составляет лишь около 10% от общего объема российского экспорта СПГ.

ЕС также ввел ограничения против трех российских проектов по СПГ и позволил Швеции и Финляндии разорвать российские контракты на СПГ. Всего в санкционный список ЕС было добавлено 47 новых юридических лиц и 69 физических лиц, в результате чего их общее количество достигло 2200.

Журналисты пишут, что страны ЕС добавили в санкционный список танкеры, а также по меньшей мере два принадлежащих России корабля, перевозящих военную технику из Северной Кореи.

Что могло не попасть под ограничение

Страны обсуждали новые меры более месяца и в конце концов смягчили одно из предложений Еврокомиссии, направленное на предотвращение обхода санкций, по настоянию Германии.

ЕС хотел заставить дочерние компании компаний Евросоюза в третьих странах запретить по контракту реэкспорт своих товаров в Россию. Блок стремится остановить поток технологий двойного назначения, которые могут быть использованы Россией в военных целях.

Дипломат ЕС сказал, что Германия попросила провести оценку воздействия, и эта мера может быть включена позже.

14-й пакет санкций ЕС

Сегодня стало известно, что послы стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России.