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Боррель - Кулебі: сподіваємось на історичне рішення ЄС щодо України цього тижня

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили надання Україні статусу кандидата у ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борреля у Twitter.

"Сподіваємось на історичне рішення про статус кандидата в ЄС на Європейській раді пізніше цього тижня", - заявив Боррель за підсумками переговорів.

Також глава дипломатії ЄС розповів, що проінформував Кулебу про зустріч глав МЗС країн Євросоюзу, на якій обговорювалася російська агресія щодо України.

"ЄС продовжуватиме надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляла, що всі країни ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата.

Також ми писали, що, за словами міністра закордонних справ Польщі Збігнева Рау, на засіданні Ради ЄС не було супротивників надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

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