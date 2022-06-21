Боррель - Кулебі: сподіваємось на історичне рішення ЄС щодо України цього тижня

"Сподіваємось на історичне рішення про статус кандидата в ЄС на Європейській раді пізніше цього тижня", - заявив Боррель за підсумками переговорів.

Також глава дипломатії ЄС розповів, що проінформував Кулебу про зустріч глав МЗС країн Євросоюзу, на якій обговорювалася російська агресія щодо України.

"ЄС продовжуватиме надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - підкреслив Боррель.