Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель готовий відправитися до Білорусі для врегулювання ситуації. На це повинна погодитися діюча білоруська влада.

Про це йдеться в його заяві за підсумками саміту міністрів закордонних справ країн-учасниць ЄС, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

За його словами, тижнями влада Білорусі відмовляється від будь-якої взаємодії з протестувальниками або від посередництва ОБСЄ. У той же час Євросоюзу необхідно продовжувати вивчати будь-які можливості. Боррель виступив на підтримку активації Московського механізму ОБСЄ для відправки експертів з пошуку доказів порушень прав людини.

"Ми також підтримуємо пропозицію поточного і майбутнього глав ОБСЄ, Албанії та Швеції, відправитися в Мінськ. Я готовий поїхати до Мінська, якщо це може сприяти прогресу. До теперішнього часу (президент Білорусі, - ред.) Лукашенко відмовляється співпрацювати з Європейським союзом на будь-якому рівні", - зазначив Боррель.

Він підкреслив, що ЄС не буде втручатися в справи Білорусі, але продовжить підтримувати демократичний вибір і права людини.

Нагадаємо, напередодні Рада ЄС підтримала заклик до нових виборів у Білорусі під егідою ОБСЄ.

Однією з тем вчорашнього саміту було погодження санкцій проти Білорусі, проте персональний пакет не був затверджений через позицію Кіпру.