Міністри оборони країн ЄС обговорять заборону на в'їзд російським туристам

Міністри оборони та закордонних справ Європейського союзу на цьому тижні в Празі розглянуть заклики деяких членів заборонити російським туристам в'їзд в блок. Крім того, вони обговорять варіанти створення місії військової підготовки ЄС для українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Заборона на в'їзд до ЄС для жителів Росії

Чехія, яка в даний час головують в ЄС, наполягає на забороні віз для російських туристів у всьому ЄС, і цю ідею підтримують в основному країни Балтії.

Однак Німеччина, деякі інші держави-члени і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відкидають такий крок, стверджуючи, що він може порушити правила ЄС і відрізати шляхи виїзду для російських дисидентів.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія, які мають спільний кордон з Росією, можуть діяти самостійно, щоб заблокувати туристів, якщо ЄС не погодиться на спільну заборону.

За словами Ландсбергіса, росіяни в основному в'їжджають в ЄС через сухопутні кордони п'яти країн, оскільки прямі рейси між Росією і блоком були припинені після вторгнення Москви в Україну.

У середині серпня Естонія закрила свій кордон для більш ніж 50 тисяч росіян з раніше виданими візами, ставши першою країною в ЄС, яка зробила це.

Раніше в цьому місяці президент України Володимир Зеленський закликав Захід ввести повну заборону на поїздки росіян, що викликало гнів Кремля, а також російських лібералів.

Підготовка українських сил

Шестимісячна війна Росії проти України залишається пріоритетом зовнішньої політики для Європейського союзу. На зустрічі міністрів у понеділок і вівторок обговорюватимуться варіанти створення місії військової підготовки ЄС для українських сил.

Кілька країн ЄС вже якийсь час навчають українські війська, в основному поводженню зі зброєю, яку західні країни постачають Україні, щоб допомогти їй боротися з вторгненням Росії.

Поки неясно, де може базуватися навчальна програма ЄС і який у неї може бути мандат, заявили дипломати ЄС перед зустріччю міністрів оборони.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель поки повідомив мало подробиць про свої плани, просто заявивши, що така програма буде базуватися не в Україні, а в сусідніх країнах.