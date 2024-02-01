Кулеба о 50 млрд евро для Украины: надежды Путина "переждать" решимость мира напрасны

Создание Фонда для Украины является четким сигналом того, что надежды российского диктатора Владимира Путина "переждать" решимость Украины и мира напрасны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение дипломата в Twitter.

"Я благодарен Европейскому совету за принятие решения о создании финансового инструмента для Украины Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Это решение имеет историческое значение. Оно четко демонстрирует, что любые разговоры о якобы "усталости" или "уменьшении поддержки" являются неправдой", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что Европа в очередной раз продемонстрировала свою силу и способность независимо принимать важные решения.

"ЕС показывает лидерство и подает пример для всего мира. Это также является четким сигналом того, что надежды Путина "переждать" решимость Украины и мира напрасны. Я глубоко благодарен всем министрам иностранных дел ЕС, которые внесли вклад в этот успех", - заявил он.

Саммит ЕС

Одной из главных тем сегодняшнего саммита в Брюсселе была попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года. Пакет был заблокирован со стороны Венгрии во время саммита ЕС 1 декабря.

Несмотря на все, лидеры ЕС уже одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.