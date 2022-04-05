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У Боровій відтермінували евакуацію через бої в Ізюмському районі

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Борова, Вівторок 05 квітня 2022 19:53
У Боровій відтермінували евакуацію через бої в Ізюмському районі У Боровій відтермінували евакуацію (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Евакуація автобусами з Борівської громади до Краматорська 6 квітня скасовується через бої території Ізюмського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівського селищного голову Олександра Тертишна.

За його словами, через те, що на території Ізюмського району та біля Борівської громади ведуться активні бойові дії, евакуацію місцевих жителів відтермінували.

"До селищної ради звертаються громадяни з проханням допомогти їм виїхати за межі Ізюмського району. Сказати точно чи передбачити, які саме події відбуватимуться, чи не відбуватимуться на території нашої громади найближчими днями чи тижні ніхто не може. Адже йде війна, і ситуація може змінюватися у будь-який момент", - йдеться у повідомленні.

Також про можливість, дату і час безпечного виїзду евакуаційних автобусів повідомлять, як тільки це буде можливо.

Раніше ми повідомляли, що окупанти примусово вивозять людей до Росії з Ізюма.

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