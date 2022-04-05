В Боровой отсрочили эвакуацию из-за боев в Изюмском районе
Эвакуация автобусами из Боровской общины в Краматорск 6 апреля отменяется из-за боев территории Изюмского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровского поселкового голову Александра Тертышная.
По его словам, из-за того, что на территории Изюмского района и возле Боровской общины ведутся активные боевые действия, эвакуацию местных жителей отсрочили.
"В поселковый совет обращаются граждане с просьбой помочь им выехать за пределы Изюмского района. Сказать точно ли предсказать, какие именно события будут происходить или не происходить на территории нашей общины в ближайшие дни или недели никто не может. Ведь идет война, и ситуация может меняться в любой момент", - говорится в сообщении.
Также о возможности, дате и времени безопасного выезда эвакуационных автобусов сообщат, как только это будет возможно.
Ранее мы сообщали, что оккупанты принудительно вывозят людей в Россию из изюма.
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