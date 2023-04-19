Будет бороться с дезинформацией. TikTok будет удалять ложные видео о климате

Как заявили представители приложения, они планируют обновить политику по дезинформации. Таким образом, все ролики, содержащие дезинформацию о климатическом кризисе, будут удалены.

Кроме этого, компания планирует ввести новые функции поиска, чтобы направлять любого, кто ищет климатический контент, в "авторитетную информацию", полученную от ООН.

Как считают в TikTok, такие изменения помогут "расширить возможности обсуждения климата" и "уменьшить вредную дезинформацию".

Заметим, что новые изменения компания вводит в канун Дня Земли для того, чтобы отметить важность посвящения времени, ресурсов и энергии решению климатического кризиса.