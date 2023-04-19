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Будет бороться с дезинформацией. TikTok будет удалять ложные видео о климате

Фото: TikTok будет удалять ложные видео о климате (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Мобильное приложение TikTok планируют удалять видео, отрицающие существование изменения климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как заявили представители приложения, они планируют обновить политику по дезинформации. Таким образом, все ролики, содержащие дезинформацию о климатическом кризисе, будут удалены.

Кроме этого, компания планирует ввести новые функции поиска, чтобы направлять любого, кто ищет климатический контент, в "авторитетную информацию", полученную от ООН.

Как считают в TikTok, такие изменения помогут "расширить возможности обсуждения климата" и "уменьшить вредную дезинформацию".

Заметим, что новые изменения компания вводит в канун Дня Земли для того, чтобы отметить важность посвящения времени, ресурсов и энергии решению климатического кризиса.

Ранее мы писали, что американские законодатели собирают подписи, чтобыпредоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США .

Позже стало известно, что сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал заявку на запрет социальной сети TikTok , сославшись на опасения относительно свободы слова.

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TikTokСоглашение по климатуПогодаООН