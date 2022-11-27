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Борьба с Китаем и кибератаками: Канада представила Индо-Тихоокеанскую стратегию

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Воскресенье 27 ноября 2022 21:10
Борьба с Китаем и кибератаками: Канада представила Индо-Тихоокеанскую стратегию Фото: Канада представила новую Индо-Тихоокеанскую стратегию (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Канада представила свою Индо-Тихоокеанскую стратегию, пообещав выделить больше ресурсов для борьбы с Китаем, одновременно работая Пекином по вопросам изменения климата и торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство намерено выделить 1,7 млрд долларов, в том числе на усиление военного присутствия Канады и кибербезопасности в регионе, а также на ужесточение правил иностранных инвестиций для защиты интеллектуальной собственности и предотвращения захвата критически важных полезных ископаемых китайскими государственными предприятиями.

План состоит в том, чтобы углубить связи с быстрорастущим регионом из 40 стран. Но основное внимание уделяется Китаю.

"Китай становится все более разрушительной мировой державой", — говорится в стратегии.

В документе признаются значительные возможности для канадских экспортеров и говорится, что сотрудничество с Пекином необходимо для решения некоторых экзистенциальных проблем мира, включая изменение климата, глобальное здравоохранение и распространение ядерного оружия.

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