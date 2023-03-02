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В Бородянке найдены тела трех жителей, погибших во время оккупации

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Киев, Четверг 02 марта 2023 16:27
В Бородянке найдены тела трех жителей, погибших во время оккупации Фото: в Бородянке найдены тела трех погибших во время оккупации жителей (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Тела трех убитых оккупантами мирных жителей обнаружили в четверг, 2 марта, в Бородянке Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Так, в марте прошлого года, во время враждебной оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие остатки третьего.

"Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. Сейчас вернулся из-за границы и сообщил в полицию о захоронениях", - добавил он.

По словам главы полиции Киевской области, всего в регионе после деоккупации уже обнаружили 1373 тела мирных жителей.

"197 погибших еще не идентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести", - констатировал Небытов.

Как сообщалось, в освобожденной Снигиревке Николаевской области обнаружили тела 27 гражданских. Их убили во время оккупации населенного пункта.

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Киевская область Бородянка
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