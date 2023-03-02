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В Бородянці знайшли тіла трьох мешканців, загиблих під час окупації

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Київ, Четвер 02 березня 2023 16:27
В Бородянці знайшли тіла трьох мешканців, загиблих під час окупації Фото: в Бородянці знайши тіла трьох загиблих під час окупації мешканців (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

Тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявили у четвер, 2 березня, в Бородянці Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Так, у березні минулого року, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього.

"Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині, повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення", - додав він.

За словами очільника поліції Київської області, загалом в регіоні після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів.

"197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти", - констатував Нєбитов.

Як повідомлялось, у звільненій Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 цивільних. Їх вбили під час окупації населеного пункту.

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Київська область Бородянка
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