В Бородянці знайшли тіла трьох мешканців, загиблих під час окупації
Тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявили у четвер, 2 березня, в Бородянці Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
Так, у березні минулого року, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього.
"Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині, повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення", - додав він.
За словами очільника поліції Київської області, загалом в регіоні після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів.
"197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти", - констатував Нєбитов.
Як повідомлялось, у звільненій Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 цивільних. Їх вбили під час окупації населеного пункту.
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