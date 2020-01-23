Бородянський прокоментував ситуацію щодо закриття кримськотатарського телеканалу

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що обсяг державної підтримки для кримськотатарського телевізійного мовлення складе обіцяні 50 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в Telegram.

За його словами, підтримка кримськотатарського народу, як корінного народу України, є для нашої держави одним з найважливіших пріоритетів, у тому числі це стосується розвитку та підтримки кримськотатарського телевізійного мовлення.

"Поточний обсяг державної підтримки для кримськотатарського телевізійного мовлення передбачений державним бюджетом на 2020 рік становить 50 мільйонів гривень. Ми розпочинаємо консультації з народним депутатом України, лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу кримськотатарського народу стосовно пріоритетних напрямів надання державної фінансової підтримки", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в рамках Українського культурного фонду планується запуск програми, що буде спрямована на підтримку та розвиток кримськотатарської культури.

Також опрацьовується питання запуску онлайн-платформи для вивчення кримськотатарської мови.

Окрім того міністр додав, що незмінною залишається підтримка з боку Міністерства культури, молоді та спорту діяльності Державного підприємства "Кримський дім".

Нагадаємо, на початку року кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через тимчасове зупинення фінансової підтримки з державного бюджету. У другій половині 2019 року ATR недоотримав від держави 15 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше в заяві Національної спілки журналістів України раніше говорилось, що в анексованому Криму продовжується системний тиск на громадянську журналістику. В НСЖУ заявили, що "Росія використовує всі засоби для придушення будь-яких спроб розповідати правду про репресії на півострові".