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У Бородянці окупанти не дозволяли діставати з-під завалів похованих живцем людей, - голова громади

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Бородянка, Середа 06 квітня 2022 05:38
У Бородянці окупанти не дозволяли діставати з-під завалів похованих живцем людей, - голова громади Фото: зруйновані через ворожі обстріли будинки в Бородянці (t.me/operativnoZSU_chat)
Автор: Володимир Костирін

У Бородянці Київської області російські окупанти обстрілювали мирних громадян і житлові будинки з перших днів захоплення міста, не даючи можливості людям діставати постраждалих з-під завалів будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь в.о. голови Бородянської селищної ради Георгія Єрка.

Він зазначив, що Бородянка першою піддалася ворожим авіаударам, і бомби падали на житлові дев'ятиповерхівки. Таким чином жителі, які сиділи в підвалах, виявилися поховані живцем.

Коли місцеві стали розбирати завали, щоб дістати людей на поверхню, рашисти просто відкривали по них вогонь.

Єрко додав, що зараз досі невідомо, скільки людей залишилися поховані під завалами багатоповерхівок.

"Перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали житлові будинки. Не звертаючи уваги на те, що по них ніхто не відкривав вогню. У нашої територіальної оборони були тільки автомати. Але вони розстрілювали і будинки, і жителів", - розповів голова громади.

Крім того, за весь час окупації Бородянки військові РФ не давали провести евакуацію населення.

Відео: голова Бородянської громади розповів про звірства російських окупантів у селищі

Раніше повідомлялося, що у Київській ОВА оцінили руйнування Бородянки і констатували, що міста практично немає.

Додамо, про те, що пережили міста під Києвом за час російської окупації - читайте в матеріалі "РБК-Україна".

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