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В Бородянке оккупанты не разрешали доставать из-под завалов погребенных заживо людей, - глава общины

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Бородянка, Среда 06 апреля 2022 05:38
В Бородянке оккупанты не разрешали доставать из-под завалов погребенных заживо людей, - глава общины Фото: разрушенные из-за вражеских обстрелов дома в Бородянке (t.me/operativnoZSU_chat)
Автор: Владимир Костырин

В Бородянке Киевской области российские оккупанты обстреливали мирных граждан и жилые дома с первых дней захвата города, не давая возможности людям доставать пострадавших из-под завалов зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ и.о. председателя Бородянского поселкового совета Георгия Ерко.

Он отметил, что Бородянка первой подверглась вражеским авиаударам, и бомбы падали на жилые девятиэтажки. Таким образом жители, которые сидели в подвалах, оказались погребены заживо.

Когда местные стали разбирать завалы, чтобы достать людей на поверхность, рашисты просто открывали по ним огонь.

Ерко добавил, что сейчас до сих пор неизвестно, сколько человек остались похоронены под завалами многоэтажек.

"Первые дни, когда проходили колонны, они расстреливали мирных жителей, расстреливали жилые дома. Не обращая внимания на то, что по ним никто не открывал огня. У нашей территориальной обороны были только автоматы. Но они расстреливали и дома, и жителей", - рассказал председатель общины.

Кроме того, за все время оккупации Бородянки военные РФ не давали провести эвакуацию населения.

Видео: глава Бородянской общины рассказал о зверствах российских оккупантов в поселке

Ранее сообщалось, что в Киевской ОВА оценили разрушение Бородянки и констатировали, что города практически нет.

Добавим, о том, что пережили города под Киевом за время российской оккупации - читайте в материале "РБК-Украина".

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